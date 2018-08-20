В период с 17 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В частности, бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 31,45 грн/л, А-95 - до 32,45 грн/л, А-95+ - до 33,45 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 29,95 грн/л.

В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л, дизельное топливо - до 29,99 грн/л.

«БРСМ-Нафта» повисыли цены на некоторые виды топлива на 3-5 коп./л, а сеть UPG - на 0,30 коп./л.

Напомним, предыдущая волна повышения розничных цены бензина и ДТ началась 1 августа. Тогда ОККО и WOG повысили стоимость топлива на 50 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/17 августа 2018 г., грн/л: