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В период с 17 по 20 августа цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп
12:56 20.08.2018 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, бензин марки А-92 на станциях WOG подорожал до 31,45 грн/л, А-95 - до 32,45 грн/л, А-95+ - до 33,45 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 29,95 грн/л.
В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 31,49 грн/л, А-95 - до 32,49 грн/л, А-95+ - до 33,49 грн/л, дизельное топливо - до 29,99 грн/л.
«БРСМ-Нафта» повисыли цены на некоторые виды топлива на 3-5 коп./л, а сеть UPG - на 0,30 коп./л.
Напомним, предыдущая волна повышения розничных цены бензина и ДТ началась 1 августа. Тогда ОККО и WOG повысили стоимость топлива на 50 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/17 августа 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,29
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Shell
|
30,18
|
0,00
|
31,22
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Народна
|
27,00
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
27,60
|
0,30
|
28,60
|
0,30
|
31,40
|
0,30
|
26,10
|
0,30
|
WOG
|
31,45
|
0,50
|
32,45
|
0,50
|
33,45
|
0,50
|
29,95
|
0,50
|
Автотранс
|
28,28
|
0,00
|
28,93
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
Параллель
|
30,59
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,74
|
0,04
|
27,54
|
0,05
|
28,82
|
0,00
|
25,58
|
0,03
|
KLO
|
28,84
|
0,00
|
29,84
|
0,00
|
30,89
|
0,00
|
27,74
|
0,00
|
Marshal
|
26,80
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
x
|
x
|
25,30
|
0,00
|
Glusco
|
29,10
|
0,00
|
30,10
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
27,60
|
0,00
|
Надежда
|
28,27
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
29,24
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
Chipo
|
28,29
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
x
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
ОККО
|
31,49
|
0,50
|
32,49
|
0,50
|
33,49
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,52
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Mango
|
26,79
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
30,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,69
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,69
|
0,00
|
Катрал
|
27,79
|
0,00
|
28,87
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
26,37
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,56
|
0,12
|
29,52
|
0,12
|
30,70
|
0,13
|
27,32
|
0,12
|
|
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