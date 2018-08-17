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17 августа ускорился рост мелкооптовых цен на автотопливо
19:52 17.08.2018 |
В Украине с 10 августа по 17 августа 2018 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
Бензин А-92 евро немного подорожал на 0.1% (2.0 коп/л) до 28.19 грн/л, бензин А-95 евро вырос в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.65 грн/л.
Дизельное топливо евро, немного подорожало на 0.1% (3.0 коп/л) до 27.46 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, не изменились и составляют 14.08 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.19
|23.50
|0.06
|0.08
|Бензин А-95 евро
|29.65
|25.00
|0.04
|0.07
|Дизельное топливо Евро
|27.46
|24.29
|0.06
|0.10
|Сжиженный газ
|14.08
|13.09
|0.01
|0.00
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 17.08.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|29,29
|0,0
|29,99
|0,0
|28,29
|0,0
|14,29
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|29,10
|0,0
|30,10
|0,0
|27,60
|0,0
|13,95
|0,0
|SHELL
|30,25
|0,0
|31,24
|0,0
|28,75
|0,3
|14,25
|-0,8
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,79
|0,0
|29,79
|0,0
|27,69
|0,0
|14,49
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|14,45
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 10 августа по 17 августа 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 0.79% (21.0 коп/л) до 26.59 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 0.54% (15.0 коп/л) до 27.47 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.0% (25.0 коп/л) до 24.67 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 августа по 17 августа 2018 г. увеличилась на 0.4%, или 99.0 грн/т, и находится на уровне 24379.89 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.4%, или 91.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|26.59
|25.50
|0.61
|0.79
|Бензин А-95 евро, грн/л
|27.47
|26.20
|0.52
|0.54
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.67
|23.90
|0.75
|1.02
|Сжиженный газ, грн/т
|24379.89
|22260.00
|0.41
|0.41
Средняя мелкооптовая цена на на дизтопливо евро:
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