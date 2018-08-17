Финансовые новости
- |
- 17.08.18
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость нефти 17 августа слабо колеблется на разнонаправленных факторах
08:57 17.08.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы по-прежнему обеспокоены последней статистикой по запасам в США, обращая при этом внимание и на новости из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07%, до 71,38 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до 65,44 доллара за баррель, ранее в ходе торгов котировки обеих марок нефти росли.
"Инвесторы остаются осторожными, потому что данные о неожиданном росте запасов в США еще напоминают о себе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
Минэнерго США в среду сообщило о том, что за неделю по 10 августа запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей, ожидалось снижение показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей. Выросла и добыча этого вида сырья в США за отчетный период - на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в день. Цена марки WTI в среду опустилась ниже отметки в 65 долларов за баррель впервые с 21 июня.
Трейдеры также оценивают новости из Китая. В четверг стало известно, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.
Китай и США реализовали несколько раундов взаимных торговых ограничений, а также угрожали дальнейшим повышением пошлин на импорт друг друга общей суммой в сотни миллиардов долларов, что может привести к замедлению глобального экономического развития. На этом фоне, как опасаются аналитики, возможно снижение спроса и на нефть в Китае, поэтому новости о предстоящих переговорах между странами воспринялись рынками в целом позитивно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара в Украине растет опережающими темпами
|Агония защиты Януковича: Какой перелом произошел в суде над экс-президентом
|Омелян написал секретное письмо о том, что публично озвучил неделю назад
|Танк Т-72АМТ: Чем опасна украинская модернизация советского Т-72
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость нефти 17 августа слабо колеблется на разнонаправленных факторах
|Ларс Свенссон: Монетарна політика працює краще, якщо її реалізує незалежний центральний банк
|Минсельхоз США снова повысил прогноз урожая зерна в Украине
|На мелкооптовом рынке 16 августа наблюдалось робкое колебание цен на автомобильное топливо
|На проблемных территориях собираются предоставить налоговые льготы на 5 лет
|Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 18,6% до 37,2 млрд гривен в 1-м полугодии
Это интересно
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи
|Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации
|Почему мы ненавидим электронную почту, но любим мессенджеры
|Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4