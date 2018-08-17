Стоимость нефти 17 августа слабо колеблется на разнонаправленных факторах

Мировые цены на нефть в пятницу утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы по-прежнему обеспокоены последней статистикой по запасам в США, обращая при этом внимание и на новости из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07%, до 71,38 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до 65,44 доллара за баррель, ранее в ходе торгов котировки обеих марок нефти росли.

"Инвесторы остаются осторожными, потому что данные о неожиданном росте запасов в США еще напоминают о себе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Минэнерго США в среду сообщило о том, что за неделю по 10 августа запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей, ожидалось снижение показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей. Выросла и добыча этого вида сырья в США за отчетный период - на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в день. Цена марки WTI в среду опустилась ниже отметки в 65 долларов за баррель впервые с 21 июня.

Трейдеры также оценивают новости из Китая. В четверг стало известно, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

Китай и США реализовали несколько раундов взаимных торговых ограничений, а также угрожали дальнейшим повышением пошлин на импорт друг друга общей суммой в сотни миллиардов долларов, что может привести к замедлению глобального экономического развития. На этом фоне, как опасаются аналитики, возможно снижение спроса и на нефть в Китае, поэтому новости о предстоящих переговорах между странами воспринялись рынками в целом позитивно.