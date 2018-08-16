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На мелкооптовом рынке 16 августа наблюдалось робкое колебание цен на автомобильное топливо
19:11 16.08.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 августа 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ сохранились на уровне предыдущего дня.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.17 грн/л, бензина А-95 евро - 29.63 грн/л, дизельного топлива евро - 27.45 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 августа 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 14.08 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.5%.
Средняя розничная цена на дизтопливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.17
|23.50
|0.00
|0.05
|Бензин А-95 евро
|29.63
|25.00
|0.00
|0.04
|Дизельное топливо Евро
|27.45
|24.29
|0.01
|0.08
|Сжиженный газ
|14.08
|13.09
|-0.01
|-0.03
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 16.08.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29,29
|0,0
|29,99
|0,0
|28,29
|0,0
|14,29
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|29,10
|0,0
|30,10
|0,0
|27,60
|0,0
|13,95
|0,0
|SHELL
|30,25
|0,0
|31,24
|0,0
|28,75
|0,0
|14,25
|-0,8
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,79
|0,0
|29,79
|0,0
|27,69
|0,0
|14,49
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|14,45
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
16 августа 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечались колебания цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 2 коп/л- до 26.41 грн/л, бензина А-95 евро - на 1 коп/л до 27.33 грн/л. В то же время, стоимость мелкооптовых партий дизельного топлива евро снизилась 1 коп/л до 24.49 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 09 августа по 16 августа 2018 г. увеличилась на 0.4%, или 94.6 грн/т, и находится на уровне 24374.75 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.4%, или 86.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.41
|0.06
|0.19
|4.57
|Бензин А-95 евро
|27.33
|0.02
|0.19
|3.95
|Дизельное топливо евро
|24.49
|-0.05
|0.18
|2.92
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
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