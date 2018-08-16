На мелкооптовом рынке 16 августа наблюдалось робкое колебание цен на автомобильное топливо

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 августа 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ сохранились на уровне предыдущего дня.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.17 грн/л, бензина А-95 евро - 29.63 грн/л, дизельного топлива евро - 27.45 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 августа 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 14.08 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.5%.

Средняя розничная цена на дизтопливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.17 23.50 0.00 0.05 Бензин А-95 евро 29.63 25.00 0.00 0.04 Дизельное топливо Евро 27.45 24.29 0.01 0.08 Сжиженный газ 14.08 13.09 -0.01 -0.03





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 16.08.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 29,29 0,0 29,99 0,0 28,29 0,0 14,29 0,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,88 0,0 GLUSCO 29,10 0,0 30,10 0,0 27,60 0,0 13,95 0,0 SHELL 30,25 0,0 31,24 0,0 28,75 0,0 14,25 -0,8 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,81 0,0 Кло 28,79 0,0 29,79 0,0 27,69 0,0 14,49 0,0 ОККО 30,96 0,0 31,96 0,0 29,46 0,0 14,45 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,87 0,0 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

16 августа 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечались колебания цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 2 коп/л- до 26.41 грн/л, бензина А-95 евро - на 1 коп/л до 27.33 грн/л. В то же время, стоимость мелкооптовых партий дизельного топлива евро снизилась 1 коп/л до 24.49 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 09 августа по 16 августа 2018 г. увеличилась на 0.4%, или 94.6 грн/т, и находится на уровне 24374.75 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.4%, или 86.9 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 26.41 0.06 0.19 4.57 Бензин А-95 евро 27.33 0.02 0.19 3.95 Дизельное топливо евро 24.49 -0.05 0.18 2.92

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро: