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Нефть коррекционного дорожает 16 августа после удешевления до 3% днем ранее
08:57 16.08.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут, при этом в среду котировки упали на 2,6-3% после данных о неожиданном и значительном росте запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42%, до 71,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,2%, до 65,14 доллара за баррель. При этом WTI в среду опустилась в цене ниже отметки в 65 долларов за баррель впервые с 21 июня.
Минэнерго США в среду сообщило о том, что за неделю по 10 августа запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали снижения показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей. Выросла и добыча этого вида сырья в США за отчетный период - на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в день.
По мнению трейдеров, которое приводит агентство Рейтер, новости из Китая по переговорам с США также способствуют удорожанию нефти. Ранее в четверг Китай сообщил, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.
Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего "обмена" очередными ввозными пошлинами между двумя странами.
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