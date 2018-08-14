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Цены на нефть растут после снижения накануне, Brent подорожала до $72,81 за баррель
09:05 14.08.2018 |
Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне ослабления спроса на рискованные активы, в том числе и сырье, из-за валютного кризиса в Турции.
Внимание трейдеров возвращается к факторам, способным сказаться на динамике цен в краткосрочной перспективе, в частности, данным о запасах нефти в США.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 EET увеличилась на $0,20 (0,28%) - до 72,81 доллара за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $0,2 (0,27%) - до 72,61 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,24 (0,36%) - до 67,44 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,43 (0,64%) - до 67,20 доллара за баррель.
Запасы нефти в США, как ожидается, снизились вторую неделю подряд. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает сокращение запасов нефти в США за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей.
"Влияние на нефтяной рынок в настоящее время оказывают, прежде всего, риски в плане добычи, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Samsung Futures Inc. Ким Кванграй. - Кризис в Турции может сдержать подъем цен на нефть, поскольку он способствует укреплению доллара США".
Эксперт ожидает сохранения высокой волатильности нефтяного рынка, с учетом предстоящей в среду публикации данных о запасах в США, а также сохраняющихся геополитических рисков.
Поддержку нефтяному рынку по-прежнему оказывают опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября.
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