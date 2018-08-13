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Цены на нефть колеблются разнонаправленно, Brent подешевела до $72,68 за баррель
09:06 13.08.2018 |
Цены на нефть изменяются слабо и разнонаправленно в понедельник: рынок оценивает данные Baker Hughes об увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США до максимального уровня более чем за три года, а также новые сигналы из Ирана.
Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 EET опустилась на $0,13 (0,18%) - до 72,68 доллара за баррель. В пятницу контракты подорожали на $0,74 (1,03%) - до 72,81 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до 67,65 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,82 (1,23%) - до $67,63 за баррель.
По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 869 установок, что является максимумом с марта 2015 года.
Поддержку нефтяному рынку оказывают сохраняющиеся опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября.
В минувшую субботу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность переговоров Тегерана с США на полях Генассамблеи ООН в этом году.
Опасения, связанные с Ираном, будут поддерживать рынок в краткосрочной перспективе, отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти.
"Несмотря на то, что число буровых установок в США выросло до высокого уровня, рост добычи застопорился, - цитирует эксперта агентство Bloomberg. - Это ставит вопрос о том, есть ли в США мощности для дальнейшего увеличения производства нефти".
Сдерживающим фактором для нефтяного рынка является продолжающееся укрепление доллара США, считает М.МакКарти.
Валютный кризис в Турции, по его словам, является еще одной причиной сохранять осторожность.
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