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В Украине с 3 по 10 августа отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
22:24 10.08.2018 |
Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (3.0 коп/л) до 28.16 грн/л, бензин А-95 евро - на 0.15% (5.0 коп/л) до 29.63 грн/л, а дизельное топливо евро, подорожало на 0.11% (3.0 коп/л) до 27.44 грн/л, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились до 14.08 грн/л. Об этом сообщает Терминал.
Средняя розничная цена на дизтопливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|
Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.16
|23.00
|0.02
|0.09
|Бензин А-95 евро
|29.63
|25.00
|0.02
|0.15
|Дизельное топливо Евро
|27.44
|24.29
|0.04
|0.11
|Сжиженный газ
|14.08
|13.00
|-0.02
|0.05
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.08.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|29,29
|0,0
|29,99
|20,0
|28,29
|0,0
|14,29
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|29,10
|35,0
|30,10
|35,0
|27,60
|35,0
|13,95
|10,0
|SHELL
|30,25
|1,6
|31,24
|1,5
|28,74
|1,4
|14,25
|-0,2
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,79
|10,0
|29,79
|20,0
|27,69
|0,0
|14,49
|4,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|14,45
|0,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 03 августа по 10 августа 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.37% (36.0 коп/л) до 26.38 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 1.12% (30.0 коп/л) до 27.32 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.5% (12.0 коп/л) до 24.42 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 августа по 10 августа 2018 г. уменьшилась на 0.2%, или 42.7 грн/т, и находится на уровне 24280.86 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.1%, или 256.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|26.38
|25.40
|0.05
|1.37
|Бензин А-95 евро, грн/л
|27.32
|26.35
|0.16
|1.12
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.42
|23.80
|-0.10
|0.47
|Сжиженный газ, грн/т
|24280.86
|22198.00
|-0.18
|-0.18
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:
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