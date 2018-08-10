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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине с 3 по 10 августа отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

22:24 10.08.2018 |

Нефть и безнин

 

Бензин А-92 евро подорожал на 0.1% (3.0 коп/л) до 28.16 грн/л, бензин А-95 евро - на 0.15% (5.0 коп/л) до 29.63 грн/л, а дизельное топливо евро, подорожало на 0.11% (3.0 коп/л) до 27.44 грн/л, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились до 14.08 грн/л. Об этом сообщает Терминал.

Средняя розничная цена на дизтопливо евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

В Украине с 3 по 10 августа отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

 

Вид топлива

 сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 28.16 23.00 0.02 0.09
Бензин А-95 евро 29.63 25.00 0.02 0.15
Дизельное топливо Евро 27.44 24.29 0.04 0.11
Сжиженный газ 14.08 13.00 -0.02 0.05


Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 10.08.2018
Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л
AMIC 29,29 0,0 29,99 20,0 28,29 0,0 14,29 10,0
ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,88 0,0
GLUSCO 29,10 35,0 30,10 35,0 27,60 35,0 13,95 10,0
SHELL 30,25 1,6 31,24 1,5 28,74 1,4 14,25 -0,2
WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 10,0 0,00 0,0
Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,81 0,0
Кло 28,79 10,0 29,79 20,0 27,69 0,0 14,49 4,0
ОККО 30,96 0,0 31,96 0,0 29,46 0,0 14,45 0,7
Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,87 0,0
Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 03 августа по 10 августа 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.37% (36.0 коп/л) до 26.38 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 1.12% (30.0 коп/л) до 27.32 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.5% (12.0 коп/л) до 24.42 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 03 августа по 10 августа 2018 г. уменьшилась на 0.2%, или 42.7 грн/т, и находится на уровне 24280.86 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.1%, или 256.4 грн/т.


Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро, грн/л 26.38 25.40 0.05 1.37
Бензин А-95 евро, грн/л 27.32 26.35 0.16 1.12
Дизельное топливо Евро, грн/л 24.42 23.80 -0.10 0.47
Сжиженный газ, грн/т 24280.86 22198.00 -0.18 -0.18

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 евро:

В Украине с 3 по 10 августа отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
 

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