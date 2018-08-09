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Нефть коррекционно дорожает 9 августа после падения цен днем ранее
08:29 09.08.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром повышаются в рамках коррекции после падения более чем на 3% в течение торгов предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 72,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,04%, до 66,97 доллара за баррель.
В четверг на сырьевом рынке наметилась коррекция после того, как в среду цены на нефть рухнули более чем на 3% на фоне торговых опасений и разочаровавших инвесторов недельных данных по запасам сырья в стране от минэнерго США.
В частности, в среду министерство коммерции КНР заявило, что Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год.
Кроме того, дополнительное давление на рынок нефти в среду оказали недельные данные по запасам сырья от минэнерго США, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. В частности, запасы нефти в стране за неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения на 2,8 миллиона баррелей.
"В США по-прежнему довольно большие запасы нефти, а с приближением сезона плановых работ по техобслуживанию на НПЗ, запасы сырья могут еще вырасти", - приводит издание Wall Street Journal мнение президента компании JJ Woods Associates Джона Вудса (John Woods). Он добавил, что в связи с этим цены на нефть могут еще немного опуститься.
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