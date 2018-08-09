В Украине 8 августа отмечался рост розничных цен на бензин А-95 евро

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.15 грн/л, бензина А-95 евро - немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.62 грн/л.

Также без изменений остались на дизельное топливо евро - 27.42 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 08 августа 2018 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 14.08 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.5%, сообщает Терминал.





Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.15 23.00 0.01 0.15 Бензин А-95 евро 29.62 25.00 0.05 0.22 Дизельное топливо Евро 27.42 24.09 0.00 0.15 Сжиженный газ 14.08 13.00 0.02 0.14





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 08.08.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 29,29 0,0 29,99 20,0 28,29 0,0 14,29 10,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,88 0,0 GLUSCO 29,10 10,0 30,10 10,0 27,60 10,0 13,95 -4,0 SHELL 30,25 0,0 31,24 0,0 28,74 0,0 14,25 0,0 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,81 0,0 Кло 28,79 0,0 29,79 0,0 27,69 0,0 14,49 0,0 ОККО 30,96 0,0 31,96 0,0 29,46 0,0 14,45 0,0 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,87 0,0 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

08 августа 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.1% (1 коп/л) до 26.27 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.1% (2 коп/л) до 27.23 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подорожало на 0.1% (2 коп/л) до 24.47 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 01 августа по 08 августа 2018 г. увеличилась на 0.2%, или 48.0 грн/т, и находится на уровне 24301.53 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.2%, или 277.7 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 26.27 0.05 1.91 3.40 Бензин А-95 евро 27.23 0.08 1.65 2.84 Дизельное топливо евро 24.47 0.06 0.62 2.18

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:



