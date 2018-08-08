Нефть торгуется разнонаправленно на данных API и коррекционной динамике

Мировые цены на нефть в среду утром движутся разнонаправленно: WTI дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, Brent коррекционно дешевеет после сильного удорожания днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,01% - до 74,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,14%, до 69,27 доллара за баррель.

API в ночь на среду сообщил, что запасы нефти в США за неделю по 3 августа опустились на 6 миллионов баррелей, или на 1,5% - до 402,7 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков при этом предполагал снижение запасов только на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 405,4 миллиона бареллей. При этом запасы бензина, согласно данным API, выросли на 3,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,8 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) опустились за неделю на 576 тысяч баррелей. Вечером в среду будут опубликованы официальные данные минэнерго страны.

На нефтяные котировки влияет и изменение прогноза по добыче нефти в США. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) во вторник понизило прогноз по добыче в США в 2018 году до 10,7 миллиона баррелей в сутки с июльской оценки в 10,8 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июльской оценкой в 11,8 миллиона. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,4 миллиона баррелей в день.

При этом нефть марки Brent дешевеет в рамках коррекции после роста во вторник на 1%. Поддерживали котировки опасения за поставки из Ирана после восстановления первого пакета санкций США против этой страны. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.