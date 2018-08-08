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7 августа отмечался незначительное колебание в регионах розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
19:46 07.08.2018 |
В общенациональном разрезе цены светлые нефтепродукты не изменились и составляют: бензина А-92 евро - 28.15 грн/л, бензина А-95 евро - 29.60 грн/л, дизельного топлива евро - 27.42 грн/л.
Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 августа 2018 г. немного подорожал - до 14.08 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.6%.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.15
|23.00
|0.01
|0.45
|Бензин А-95 евро
|29.60
|25.00
|0.01
|0.51
|Дизельное топливо Евро
|27.42
|24.09
|0.01
|0.57
|Сжиженный газ
|14.08
|13.00
|0.02
|0.18
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.08.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29,29
|0,0
|29,79
|0,0
|28,29
|0,0
|14,19
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|29,00
|0,0
|30,00
|0,0
|27,50
|0,0
|13,99
|0,0
|SHELL
|30,25
|0,5
|31,24
|0,4
|28,74
|0,4
|14,25
|-0,1
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,79
|0,0
|29,79
|0,0
|27,69
|0,0
|14,49
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|14,45
|0,7
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
07 августа 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.47% (12 коп/л) до 26.26 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.32% (9 коп/л) до 27.21 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросло в цене на 0.27% (7 коп/л) до 24.45 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 31 июля по 07 августа 2018 г. увеличилась на 0.2%, или 38.6 грн/т, и находится на уровне 24301.53 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 1.1%, или 258.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.26
|0.47
|2.11
|3.41
|Бензин А-95 евро
|27.21
|0.32
|1.92
|2.82
|Дизельное топливо евро
|24.45
|0.27
|0.69
|2.17
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
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