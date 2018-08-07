Причиной увеличения цен на нефтепродукты является рост курса валют, — «А-95»

В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива примерно на 50 коп./л. Ожидается, что в ближайшее время к новому уровню цен подтянутся остальные заправочные сети. В «Консалтинговой группе А-95» причиной роста цен называют ослабление гривны относительно основных валют.

С 24 июля по 6 августа курс доллара на межбанковском рынке вырос на 75 копеек и превысил 27 грн, а стоимость евро увеличилась с 31,11 грн до 31,27 грн. Аналитики «А-95» обращают внимание, что за тот же период мировые цены на нефть и нефтепродукты изменились незначительно, что подчеркивает приоритетность «валютного» фактора.

«Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая», - заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Согласно расчетам «А-95» каждая гривна в курсе доллара эквивалентна 0,85 грн в литре бензина и дизтоплива. Соответственно увеличение курса на 75 копеек диктует рост цен в пределах 65 копеек.

«Мы видим еще потенциал для роста - до 50 копеек на литре. Но не исключено, что данная корректировка не произойдет, потому как это может привести к оттоку и перераспределению потребителей между сетями АЗС», - считает Сергей Куюн.

В «Консалтинговой группе А-95» считают, что в случае укрепления курса гривны цены вернутся на стартовый уровень.

Как сообщал enkorr, розничные цены бензина и ДТ практически не менялись до августа. Средняя по стране цена А-92 и А-95 на уровне 28,25 грн/л и 29,2 грн/л соответственно удерживалась с 20-х чисел июня.