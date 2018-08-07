Хедж-фонды снизили ставки на нефть до минимума за 2 года

Хеджевые фонды и другие спекулятивные игроки сократили общий объем открытых позиций по нефти Brent и WTI до минимума с 2016 года на фоне усиливающейся торговой войны между США и Китаем, сообщает агентство Bloomberg.

Инвесторов пугает волатильность рынка нефти, которую также подстегивают сообщения о том, что США не смогли убедить Пекин сократить импорт нефти из Ирана. Вмененная волатильность фьючерсов на WTI с поставкой через два месяца в июле выросла до максимального уровня с 2017 года.

Общее число ставок на конец июля уменьшилось до 949 тыс. с 968 тыс. неделей ранее, пик 2018 года был зафиксирован в конце января - 1,357 млн открытых позиций.

Чистые длинные позиции хедж-фондов по WTI (разница между ставками на рост и снижение цен) за неделю по 31 июля сократились на 1,4%, до 386,76 тыс. фьючерсов и опционов - минимума за шесть недель, свидетельствуют данные Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Количество открытых длинных позиций уменьшилось на 0,89%, до 408,3 тыс., коротких - немного выросло.

При этом, согласно данным биржи ICE Futures Europe, чистая длинная позиция по нефти Brent увеличилась на 4,7 тыс., до 372,35 тыс. контрактов, короткие позиции сократились на 9,9 тыс, длинные -на 5,2 тыс.

"Нет никаких признаков того, что торговая война прекратится в обозримом будущем, - отметил аналитик Nasdaq Inc. Тамар Эсснер. - В результате инвесторы продолжают сокращать позиции, фиксировать прибыль и снижать риски, полагая, что потенциал роста цен на нефть будет ограниченным, если не будет существенного сокращения поставок из Ирана".

Трения между США и КНР не ослабевают: в пятницу Пекин сообщил, что подготовил список американских товаров на $60 млрд, в отношении которых он может ввести пошлины в ответ на планируемые администрацией Дональда Трампа торговые меры.