Хедж-фонды снизили ставки на нефть до минимума за 2 года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Хедж-фонды снизили ставки на нефть до минимума за 2 года

 

Хеджевые фонды и другие спекулятивные игроки сократили общий объем открытых позиций по нефти Brent и WTI до минимума с 2016 года на фоне усиливающейся торговой войны между США и Китаем, сообщает агентство Bloomberg.

Инвесторов пугает волатильность рынка нефти, которую также подстегивают сообщения о том, что США не смогли убедить Пекин сократить импорт нефти из Ирана. Вмененная волатильность фьючерсов на WTI с поставкой через два месяца в июле выросла до максимального уровня с 2017 года.

Общее число ставок на конец июля уменьшилось до 949 тыс. с 968 тыс. неделей ранее, пик 2018 года был зафиксирован в конце января - 1,357 млн открытых позиций.

Чистые длинные позиции хедж-фондов по WTI (разница между ставками на рост и снижение цен) за неделю по 31 июля сократились на 1,4%, до 386,76 тыс. фьючерсов и опционов - минимума за шесть недель, свидетельствуют данные Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США. Количество открытых длинных позиций уменьшилось на 0,89%, до 408,3 тыс., коротких - немного выросло.

При этом, согласно данным биржи ICE Futures Europe, чистая длинная позиция по нефти Brent увеличилась на 4,7 тыс., до 372,35 тыс. контрактов, короткие позиции сократились на 9,9 тыс, длинные -на 5,2 тыс.

"Нет никаких признаков того, что торговая война прекратится в обозримом будущем, - отметил аналитик Nasdaq Inc. Тамар Эсснер. - В результате инвесторы продолжают сокращать позиции, фиксировать прибыль и снижать риски, полагая, что потенциал роста цен на нефть будет ограниченным, если не будет существенного сокращения поставок из Ирана".

Трения между США и КНР не ослабевают: в пятницу Пекин сообщил, что подготовил список американских товаров на $60 млрд, в отношении которых он может ввести пошлины в ответ на планируемые администрацией Дональда Трампа торговые меры.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

06.08 Курс доллара на межбанке 6 августа перестал дорожать

06.08 Рынок акций Украины закончил торговую сессию 6 августа умеренным снижением

06.08 Депозитные ставки для физлиц 06.08.18

06.08 Национальный банк продлил на час работу своей системы электронных платежей — до 19:00

06.08 Фунт опустился до минимума с сентября 2017 г на заявлениях по Brexit

06.08 Страховщики Украины за I полугодие увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,9%, выплаты - на 16,2%

06.08 Рынки акций Азии не показали единой динамики 6 августа, Индия обновила рекорд

06.08 BitPico: мы слили биткоины по $8300 и выставили фермы на продажу

06.08 3 августа НБУ выдал банкам рефинансирование 370 млн гривен

06.08 НБУ продал 3 августа банкам депозитные сертификаты на 17 978 млн гривен

06.08 НБУ понизил справочное значение официального курса гривны на 5 коп. до 27,1382 UAH/USD

06.08 Курс валют по карточным операциям на 06.08.18

06.08 Остатки средств на корсчетах банков 06.08.18

06.08 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.08.18

06.08 Доллар слабо растет к евро и иене 6 августа, австралийский доллар дешевеет перед заседанием ЦБ

• дальше…

06.08 Цены на нефть 6 августа усилили рост, Brent торгуется выше $74 за баррель

06.08 Национальный банк продлил на час работу своей системы электронных платежей — до 19:00

06.08 В Украине ежемесячно выдается около 30 новых лицензий на право оказания медицинских услуг

06.08 Омелян: отмена поездов между Украиной и Россией зависит от СНБО и Кабмина

06.08 Рынок автомобильного секонд-хенда в июле продолжил ставить рекорды

06.08 Хедж-фонды снизили ставки на нефть до минимума за 2 года

06.08 Андрей Коболев: Не надо путать анбандлинг Укртрансгаза с его передачей в ждущие руки господина Фирташа

06.08 С 3 на 6 августа ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 5-50 коп

06.08 Промышленность за 6 мес. увеличила потребление газа на 19,6%

06.08 Осудить преступника: новые повороты в исках против России

• дальше…

06.08 Турецкий ЦБ вывел на рынок $2,2 млрд на фоне рекордного падения курса лиры

06.08 Из-за санкций США Иран может оказаться «на грани выживания»

06.08 Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудят возможность автокефалии украинской церкви

06.08 В ожидании «санкций из ада» рубль слабеет, а иностранцы продают российский госдолг

06.08 Россия решила выслать греческих дипломатов

06.08 Турция видит в «Евровидении» угрозу моральным ценостям

06.08 На перевод российских чиновников на смартфоны с российской ОС понадобится 160 млрд рублей

06.08 Ольгино против президента Италии: что известно о новой интернет-атаке российской «фабрики троллей»

06.08 Президент Сербии заявил о раскрытии «шпионской операции» по разжиганию войны в Косово

06.08 Помпео назвал санкции против Ирана неизбежными

06.08 Рейтинг «Единой России» упал до десятилетнего минимума

06.08 На президента Венесуэлы совершено покушение с помощью дронов

06.08 Иран намерен смягчить правила оборота валюты в стране

06.08 Иран получил самолеты от итальяно-французского концерна ATR

03.08 Китай введет пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрд

• дальше…

03.08 Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья

02.08 На украинских дорогах могут появиться SOS-станции

02.08 Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро

02.08 Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в июле выросла на 2,7%

02.08 В Киеве подорожала аренда квартир

02.08 С тротуаров уберут люки

30.07 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

27.07 Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут

25.07 Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду

25.07 В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

• дальше…

06.08 Патриархи Кирилл и Варфоломей обсудят возможность автокефалии украинской церкви

06.08 Омелян: отмена поездов между Украиной и Россией зависит от СНБО и Кабмина

06.08 Осудить преступника: новые повороты в исках против России

06.08 Теперь с управляемыми ракетами. Как в Украине улучшают парк советской боевой авиации

02.08 Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро

02.08 Порошенко одобрил передачу всех подследственных дел Антикоррупционному суду после начала его работы

02.08 Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией

01.08 Украина без шансов в ЕС и НАТО: детали скандальной речи Орбана о стратегии Венгрии

01.08 В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс

01.08 Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко

01.08 Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца

31.07 Количество судей в Антикоррупционном суде составит 39 человек, - ВСП

31.07 Управляемые бомбы. Как украинская авиация получила возможность с высокой точностью уничтожать «гибридов»

30.07 Два шествия как политический барометр: Церковная Москва окончательно потеряла Киев

30.07 В чем нежданная выгода Банковой от союза Медведчука и Рабиновича

• дальше…

06.08 В США сервисы по обработке платежей стали жертвами кибератак из Луганска

06.08 Умные колонки будут отпугивать грабителей от вашего дома... разговорами

06.08 Hyundai сделает дизайн своих машин лучше, чем у Alfa Romeo

03.08 Xiaomi выпускает многоразовую крышку для винных бутылок

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

03.08 Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати

03.08 Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям

02.08 Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов

02.08 Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом

02.08 Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого

02.08 Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров

02.08 Три украинца задержаны за кибератаки на компании в США

02.08 Apple идет к рекордной капитализации в триллион долларов

01.08 Число взломанных аккаунтов на биткоин-биржах в начале 2018 года выросло на 689%

01.08 В Швеции украли две королевские короны XVII века

• дальше…

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

03.08 Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно