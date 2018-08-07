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С 3 на 6 августа ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива в пределах 5-50 коп
12:45 06.08.2018 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В частности, в сети «Рур Групп» все виды топлива подорожали на 50 коп./л, сеть Glusco повысила цены на 25 коп./л. В столичной сети KLO стоимость бензинов выросла на 5-25 коп./л
Такие сети как Mango, «Фактор» и Marshal повысила цены на 0,10-1,2 грн./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/3 августа 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|Цена
|Изм.
|
AMIC
|
29,29
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Shell
|
30,18
|
0,00
|
31,22
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
28,68
|
0,00
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Народна
|
27,00
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
27,30
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,00
|
31,95
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
Автотранс
|
28,28
|
0,00
|
28,93
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
Параллель
|
30,59
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
32,19
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,70
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
KLO
|
28,74
|
0,05
|
29,74
|
0,15
|
30,74
|
0,25
|
27,64
|
-0,05
|
Marshal
|
26,50
|
0,10
|
27,50
|
0,10
|
x
|
x
|
25,30
|
-0,10
|
Glusco
|
29,00
|
0,25
|
30,00
|
0,25
|
31,00
|
0,25
|
27,50
|
0,25
|
Надежда
|
28,27
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
29,24
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
Chipo
|
27,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,22
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Рур груп
|
28,49
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
x
|
x
|
26,99
|
0,50
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Mango
|
26,79
|
0,20
|
27,79
|
0,20
|
30,19
|
1,20
|
25,99
|
0,30
|
Jazz Oil
|
26,69
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,69
|
0,00
|
Фактор
|
27,00
|
0,10
|
28,00
|
0,10
|
x
|
x
|
25,30
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
28,42
|
0,01
|
29,37
|
0,01
|
30,55
|
0,02
|
27,19
|
0,01
|
|
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