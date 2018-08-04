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В Украине с 27 июля по 03 августа отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
23:24 03.08.2018 |
Бензин А-92 евро подорожал на 0.48% (13.0 коп/л) до 28.14 грн/л, бензин А-95 евро - на 0.55% (16.0 коп/л) до 29.58 грн/л, дизельное топливо евро - на 0.63% (17.0 коп/л) до 27.41 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.17% (2.0 коп/л) до 14.07 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.14
|23.00
|0.06
|0.48
|Бензин А-95 евро
|29.58
|25.00
|0.09
|0.55
|Дизельное топливо Евро
|27.41
|24.09
|0.09
|0.63
|Сжиженный газ
|14.07
|13.00
|-0.00
|0.17
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.08.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|29,29
|30,0
|29,79
|30,0
|28,29
|30,0
|14,19
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|0,0
|SHELL
|30,25
|40,0
|31,25
|40,0
|28,75
|40,0
|14,25
|2,3
|WOG
|30,95
|50,0
|31,95
|50,0
|29,45
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,59
|20,0
|27,69
|20,0
|14,45
|0,0
|ОККО
|30,96
|50,0
|31,96
|50,0
|29,46
|50,0
|14,44
|0,6
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
Как сообщает Терминал, по результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 27 июля по 03 августа 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.52% (39.0 коп/л) до 26.03 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 1.46% (39.0 коп/л) до 27.02 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю выросли в цене на 0.3% (7.0 коп/л) до 24.31 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 июля по 03 августа 2018 г. увеличилась на 0.2%, или 54.8 грн/т, и находится на уровне 24323.57 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.1%, или 1186.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|26.03
|25.10
|0.25
|1.52
|Бензин А-95 евро, грн/л
|27.02
|26.20
|0.25
|1.46
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.31
|23.60
|0.03
|0.28
|Сжиженный газ, грн/т
|24323.57
|22198.00
|0.23
|0.23
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