В Украине с 27 июля по 03 августа отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

Бензин А-92 евро подорожал на 0.48% (13.0 коп/л) до 28.14 грн/л, бензин А-95 евро - на 0.55% (16.0 коп/л) до 29.58 грн/л, дизельное топливо евро - на 0.63% (17.0 коп/л) до 27.41 грн/л, Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 0.17% (2.0 коп/л) до 14.07 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.14 23.00 0.06 0.48 Бензин А-95 евро 29.58 25.00 0.09 0.55 Дизельное топливо Евро 27.41 24.09 0.09 0.63 Сжиженный газ 14.07 13.00 -0.00 0.17





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 03.08.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 29,29 30,0 29,79 30,0 28,29 30,0 14,19 10,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,88 0,0 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 13,85 0,0 SHELL 30,25 40,0 31,25 40,0 28,75 40,0 14,25 2,3 WOG 30,95 50,0 31,95 50,0 29,45 10,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,81 0,0 Кло 28,69 0,0 29,59 20,0 27,69 20,0 14,45 0,0 ОККО 30,96 50,0 31,96 50,0 29,46 50,0 14,44 0,6 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,87 0,0 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

Как сообщает Терминал, по результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 27 июля по 03 августа 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.52% (39.0 коп/л) до 26.03 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 1.46% (39.0 коп/л) до 27.02 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю выросли в цене на 0.3% (7.0 коп/л) до 24.31 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 июля по 03 августа 2018 г. увеличилась на 0.2%, или 54.8 грн/т, и находится на уровне 24323.57 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.1%, или 1186.8 грн/т.