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Цены на автогаз возобновили рост 2 августа
17:31 02.08.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 августа 2018 г. отмечался незначительный рост розничных цен на бензины и сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 1.0 коп/л до 28.12 грн/л, бензина А-95 евро - на 1.0 коп/л до 29.56 грн/л.
Дизельное топливо евро в цене не изменилось , которая составляет 27.38 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 августа 2018 г. немного подорожал на 0.1% (1.0 коп/л) до 14.07 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.6%.
Средняя розничная цена на автогаз на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|
Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.12
|23.00
|0.03
|0.41
|Бензин А-95 евро
|29.56
|25.00
|0.02
|0.47
|Дизельное топливо Евро
|27.38
|24.09
|0.02
|0.55
|Сжиженный газ
|14.07
|13.00
|0.07
|0.21
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 02.08.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29,29
|0,0
|29,79
|0,0
|28,29
|0,0
|14,19
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,25
|1,1
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,45
|0,0
|ОККО
|30,96
|0,0
|31,96
|0,0
|29,46
|0,0
|14,44
|0,4
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
02 августа 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро и А-95 евро в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.73% (19 коп/л) до 25.97 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день выросла на 0.61% (16 коп/л) до 26.95 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (2 коп/л) до 24.30 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 июля по 02 августа 2018 г. уменьшилась на 1.5%, или 376.4 грн/т, и находится на уровне 24253.0 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.1%, или 1183.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.97
|0.73
|2.19
|2.27
|Бензин А-95 евро
|26.95
|0.61
|2.09
|1.95
|Дизельное топливо евро
|24.30
|-0.06
|1.04
|1.81
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
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