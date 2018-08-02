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Цены на нефть растут 2 августа в коррекции после двух дней снижения
08:48 02.08.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром растут, корректируясь после двух сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26% - до 72,58 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,09%, до 67,73 доллара за баррель.
До этого два дня подряд нефтяные фьючерсы закрывали торги в минусе на фоне роста запасов в США и наращивания добычи в рамках ОПЕК+. Аналитики отмечают, что эти факторы и дальше будут оказывать давление на нефтяные цены.
"Показатели, которые понижали стоимость нефти в среду, указывают, что цены на нефть подвержены дальнейшему снижению", - цитирует издание Wall Street Journal дилера по деривативам OM Financial Кевина Моргана (Kevin Morgan). Он ожидает, что после любых скачков цен последуют распродажи.
В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 июля, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 408,7 миллиона баррелей. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения запасов на 2,784 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,106 миллиона баррелей.
Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в среду, что РФ в июле нарастила добычу нефти на 260 тысяч баррелей в сутки от сокращения по сделке ОПЕК+. Он указал, что добыча нефти и газового конденсата была на 40,54 тысячи баррелей в сутки ниже уровня добычи в октябре 2016 года. Новак отметил, что рост добычи направлен на сохранение стабильности нефтяного рынка в рамках совместных усилий стран ОПЕК+.
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