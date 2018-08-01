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Информация об агентстве
ОККО и WOG 1 августа повысили цены топлива на 50 коп./л
11:08 01.08.2018 |
Цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Бензин марки А-92 в сети WOG подорожал до 30,95 грн/л, А-95 - до 31,95 грн/л, А-95+ - до 32,95 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 29,45 грн/л.
В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л, А-95+ - до 32,99 грн/л, дизельное топливо - до 29,49 грн/л.
Розничные цены бензина и ДТ практически не менялись последние полтора месяца. Средняя по стране цена А-92 и А-95 на уровне 28,25 грн/л и 29,2 грн/л соответсвенно удерживалась с 20-х чисел июня.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 31 июля/1 августа 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
1 авг
|
изм
|
1 авг
|
изм
|
1 авг
|
изм
|
1 авг
|
изм
|
AMIC
|
29,29
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
Shell
|
29,78
|
0,00
|
30,82
|
0,00
|
33,20
|
0,00
|
28,27
|
0,00
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Народна
|
27,00
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
28,53
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
UPG
|
27,30
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
31,10
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
WOG
|
30,95
|
0,50
|
31,95
|
0,50
|
32,95
|
0,50
|
29,45
|
0,50
|
Автотранс
|
28,28
|
0,00
|
28,93
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
Параллель
|
29,92
|
0,00
|
30,92
|
0,00
|
31,52
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,70
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,82
|
0,00
|
25,55
|
0,00
|
KLO
|
28,69
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
30,29
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Нефтек
|
28,99
|
0,00
|
30,69
|
0,20
|
31,99
|
0,00
|
27,99
|
0,20
|
Glusco
|
28,75
|
0,00
|
29,75
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
Надежда
|
28,24
|
0,00
|
28,88
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
27,04
|
0,00
|
Chipo
|
27,94
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,22
|
0,00
|
ОККО
|
30,99
|
0,50
|
31,99
|
0,50
|
32,99
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,78
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Mango
|
26,59
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,69
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
x
|
x
|
25,69
|
0,00
|
Катрал
|
27,69
|
0,00
|
28,77
|
0,00
|
28,79
|
0,00
|
26,27
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,37
|
0,12
|
29,33
|
0,12
|
30,49
|
0,12
|
27,15
|
0,12
|
|
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