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Нефть дешевеет 1 августа на данных API о неожиданном росте запасов в США
08:45 01.08.2018 |
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% - до 74,03 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,51%, до 68,41 доллара за баррель.
"Данные API показали значительный прирост (запасов нефти в США - ред.). Поэтому все внимание будет сосредоточено на вечерних данных минэнерго страны", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna).
В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США поднялись на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 410,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина опустились на 791 тысячу баррелей, дистиллятов - выросли на 2,9 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились за период на 930 тысяч баррелей, согласно данным API.
В среду вечером будут обнародованы официальные данные министерства энергетики страны. Аналитики полагают, что запасы снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,1 миллиона баррелей.
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