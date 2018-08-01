В Украине 31 июля отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 1.0 коп/л до 28.02 грн/л, бензина А-95 евро - на 2.0 коп/л до 29.45 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 2.0 коп/л до 27.26 грн/л.

Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 31 июля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 14.05 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.7%.

Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.02 23.00 0.05 0.07 Бензин А-95 евро 29.45 25.00 0.06 0.11 Дизельное топливо Евро 27.26 23.79 0.08 0.11 Сжиженный газ 14.05 13.00 0.02 0.14





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 31.07.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 29,29 30,0 29,79 30,0 28,29 30,0 14,19 10,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,88 0,0 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 13,85 0,0 SHELL 29,85 0,0 30,85 0,0 28,35 0,0 14,23 1,2 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,81 0,0 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,49 0,0 14,45 0,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 14,44 0,1 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,87 0,0 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

31 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 2 коп/л до 25.71 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 1 коп/л до 26.70 грн/л.

В то же время, цены на дизельное топливо евро в мелком опте не изменились и составляет 24.28 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 24 июля по 31 июля 2018 г. уменьшилась на 1.4%, или 340.5 грн/т, и находится на уровне 24262.88 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1223.5 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.71 0.07 1.79 1.69 Бензин А-95 евро 26.70 0.04 1.75 1.57 Дизельное топливо евро 24.28 0.00 2.22 2.68

Средняя мелкооптовая цена на автогаз: