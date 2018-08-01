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В Украине 31 июля отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты
22:37 31.07.2018 |
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 1.0 коп/л до 28.02 грн/л, бензина А-95 евро - на 2.0 коп/л до 29.45 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 2.0 коп/л до 27.26 грн/л.
Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 31 июля 2018 г. не изменился в цене, которая составляет 14.05 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.7%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.02
|23.00
|0.05
|0.07
|Бензин А-95 евро
|29.45
|25.00
|0.06
|0.11
|Дизельное топливо Евро
|27.26
|23.79
|0.08
|0.11
|Сжиженный газ
|14.05
|13.00
|0.02
|0.14
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 31.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29,29
|30,0
|29,79
|30,0
|28,29
|30,0
|14,19
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,23
|1,2
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,45
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,44
|0,1
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
31 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 2 коп/л до 25.71 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась - на 1 коп/л до 26.70 грн/л.
В то же время, цены на дизельное топливо евро в мелком опте не изменились и составляет 24.28 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 24 июля по 31 июля 2018 г. уменьшилась на 1.4%, или 340.5 грн/т, и находится на уровне 24262.88 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1223.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.71
|0.07
|1.79
|1.69
|Бензин А-95 евро
|26.70
|0.04
|1.75
|1.57
|Дизельное топливо евро
|24.28
|0.00
|2.22
|2.68
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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