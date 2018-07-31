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Цены на нефть снижаются 31 июля, Brent торгуется у $74,8 за баррель
14:16 31.07.2018 |
Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник на данных о росте добычи в России и снижения опасений в отношении иранской нефти.
Вместе с тем забастовка на трех месторождениях компании Total S.A. в Северном море сдерживает падение.
Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 кв уменьшилась на $0,17 (0,23%) - до 74,8 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,38 (0,54%) - до 69,75 доллара за баррель.
Россия в июле нарастила добычу нефти до 1,53 млн тонн в сутки, или 11,216 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 269 тыс. б/с выше квоты по сделке ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отраслевой статистикой.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс. б/с по сравнению с обязательствами по сделке.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой иранского государства Хасаном Рухани в любое время и без предварительных условий. По мнению главного стратега JTD Energy Джона Дрисколла, это заявление также создает понижательное давление на нефтяном рынке, поскольку открывает возможности исключений и послаблений для стран, покупающих иранскую нефть.
Санкции США могут сократить экспорт нефти из Ирана всего на 300 тыс. баррелей в сутки, тогда как во время действия предыдущего раунда санкций (до января 2016 года) падение поставок за рубеж составляло около 1 млн баррелей в сутки, полагают аналитики Mizuho Securities. В этот раз Европа не присоединилась к заявлениям США, кроме того нет запрета на перестрахование.
Китай может увеличить импорт иранской нефти, если Тегеран предложит ему более выгодные цены, чем остальные государства Персидского залива, отмечают эксперты.
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