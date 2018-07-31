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В Украине 30 июля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты
23:43 30.07.2018 |
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла до 28.01 грн/л, бензина А-95 евро - до 29.43 грн/л, а дизельного топлива евро - 27.24 грн/л. Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 июля 2018 г. немного подорожал на 0.0% (0.0 коп/л) до 14.05 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.7%.
Средняя розничная цена на бензин А-95 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.01
|23.00
|0.01
|0.01
|Бензин А-95 евро
|29.43
|25.00
|0.04
|0.03
|Дизельное топливо Евро
|27.24
|23.79
|0.02
|0.02
|Сжиженный газ
|14.05
|13.00
|0.03
|0.37
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|14,09
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|0,0
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,22
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|0,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,45
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,44
|0,1
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|0,0
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
30 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.22% (6 коп/л) до 25.69 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.20% (5 коп/л) до 26.69 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.19% (5 коп/л) до 24.29 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 июля по 30 июля 2018 г. уменьшилась на 1.2%, или 288.6 грн/т, и находится на уровне 24268.17 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1228.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.69
|0.22
|2.12
|1.62
|Бензин А-95 евро
|26.69
|0.20
|2.12
|1.53
|Дизельное топливо евро
|24.29
|0.19
|2.74
|2.69
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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