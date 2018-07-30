Цены на нефть перешли к росту, Brent у $74,6 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов в понедельник из-за сохраняющихся рисков перебоев в поставах.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 кв поднялась на 30 центов (0,40%) - до $74,59 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 90 центов (1,31%) - до $69,59 за баррель.

Три месторождения в Северном море сокращают нефтедобычу, поскольку с понедельника начинаются акции протеста работников.

Напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной. С 4 августа вступает в силу первый раунд возобновляемых США санкций в отношении Ирана. Между тем Саудовская Аравия пока не восстановила поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море в полном объеме.

Аналитики Barclays отмечают существенный потенциал роста нефтяных цен в IV квартале в связи с внешней политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом.



