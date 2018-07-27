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В Украине с 20 июля по 27 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ
19:58 27.07.2018 |
Цена бензина А-92 евро составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л, а дизельного топлива евро - 27.24 грн/л. Как сообщает Терминал, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 0.80% (11.0 коп/л) до 14.05 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|0.00
|0.01
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.24
|23.79
|0.00
|0.02
|Сжиженный газ
|14.05
|13.00
|0.03
|0.80
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 27.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|14,09
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,88
|5,1
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|10,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,22
|19,6
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|3,4
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,45
|36,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,44
|7,3
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|2,6
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 20 июля по 27 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.75% (44.0 коп/л) до 25.63 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 1.88% (49.0 коп/л) до 26.63 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 2.5% (58.0 коп/л) до 24.24 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 июля по 27 июля 2018 г. уменьшилась на 1.2%, или 285.8 грн/т, и находится на уровне 24268.79 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1229.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.63
|24.70
|0.86
|1.75
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.63
|25.80
|0.90
|1.88
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|24.24
|23.65
|0.79
|2.45
|Сжиженный газ, грн/т
|24268.79
|22232.00
|-1.16
|-1.16
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро:
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