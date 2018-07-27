В Украине с 20 июля по 27 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ

Цена бензина А-92 евро составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л, а дизельного топлива евро - 27.24 грн/л. Как сообщает Терминал, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 0.80% (11.0 коп/л) до 14.05 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.00 23.00 0.00 0.01 Бензин А-95 евро 29.42 25.00 0.00 0.00 Дизельное топливо Евро 27.24 23.79 0.00 0.02 Сжиженный газ 14.05 13.00 0.03 0.80





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 27.07.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 14,09 10,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,88 5,1 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 13,85 10,0 SHELL 29,85 0,0 30,85 0,0 28,35 0,0 14,22 19,6 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 10,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,81 3,4 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,49 0,0 14,45 36,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 14,44 7,3 Укрнафта 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,87 2,6 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 20 июля по 27 июля 2018 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 поднялись на 1.75% (44.0 коп/л) до 25.63 грн/л, а бензин А-95 подорожал на 1.88% (49.0 коп/л) до 26.63 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 2.5% (58.0 коп/л) до 24.24 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 20 июля по 27 июля 2018 г. уменьшилась на 1.2%, или 285.8 грн/т, и находится на уровне 24268.79 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.3%, или 1229.2 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.63 24.70 0.86 1.75 Бензин А-95 евро, грн/л 26.63 25.80 0.90 1.88 Дизельное топливо Евро, грн/л 24.24 23.65 0.79 2.45 Сжиженный газ, грн/т 24268.79 22232.00 -1.16 -1.16

Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро: