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Цены на нефть слабо колеблются после роста на новостях из Саудовской Аравии
08:36 27.07.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику после уверенного роста в четверг на сообщениях о приостановке Саудовской Аравией экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.12 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% - до 74,52 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,04%, до 69,64 доллара за баррель.
В ночь на четверг по московскому времени министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяные танкеры в Красном море со стороны йеменских повстанцев. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали саудовские нефтяные танкеры в среду утром.
Согласно данным управления энергетической информации минэнерго США (EIA), около 4,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в день было перевезено через Баб-эль-Мандебский пролив в Европу, США и Азию в 2016 году.
В то же время на нефтяной рынок оказывают влияние глобальные торговые противоречия. Инвесторы обеспокоены торговыми отношениями США с Китаем, особенно после достигнутых американским президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером соглашений. По итогам их встречи, Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.
"Торговая война, скорее всего, затронет спрос на такие товары, как нефть, которая в значительной степени используется при судоходстве, строительстве и другой экономической деятельности", - отмечает агентство Рейтер.
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