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Нефть дорожает 26 июля на новостях из Саудовской Аравии
08:44 26.07.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром растут на новостях о приостановке Саудовской Аравией экспорта сырья через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.18 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 74,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,06%, до 69,34 доллара за баррель.
В ночь на четверг по московскому времени министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство решило приостановить экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море со стороны йеменских повстанцев. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали саудовский нефтяной танкер в среду утром.
По словам аль-Фалиха, атакованы были два танкера Саудовской национальной транспортной компании, каждый из которых перевозил два миллиона баррелей нефти. Незначительные повреждения получил один из танкеров. Никто из экипажа судна не пострадал. Через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное и Аравийское моря, проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.
По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), которого цитирует агентство Рейтер, объявление сегодня утром о том, что саудовцы закрыли некоторые участки морских путей из-за нападений хуситов, оказывает поддержку нефтяным ценам.
Способствуют росту стоимости нефти также данные статистики из США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 июля, сократились на 6,1 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 404,9 миллиона баррелей. Таким образом, уровень запасов продемонстрировал минимум с февраля 2015 года.
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