Рынок ДТ в первом полугодии вырос на 12,5%

Баланс рынка дизельного топлива по итогам первого полугодия 2018 г. составил 2 902,4 тыс. т, что на 12,5% (323,5 тыс. т) больше, чем в аналогичный период 2017 г. Украинский рынок ДТ растет, начиная с третьего квартала 2015 г. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Рынок увеличился за счет российских поставок, которые по итогам 6 месяцев 2018 г. выросли на 75% или 501,2 тыс. т. Всего в первом полугодии в Украину импортировано 1 167,8 тыс. т российского ДТ, что составляет 40% объема рынка. Для сравнения, в первом полугодии 2017 г. импорт составлял 667 тыс. т, а доля рынка - 26%.

89% импорта российского ДТ пришлось на нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», остальной объем - на железнодорожные и морские поставки.

Рост импорта топлива из России повлиял на присутствие белорусского ДТ на украинском рынке. Если в первом полугодии 2017 г. на белорусское топливо приходилось 46% рынка, то в первом полугодии этого года - 35%. Всего же поставки ДТ из Беларуси сократились на 14,1% - с 1191 тыс. т до 1 023 тыс. т.

Польские и литовские НПЗ группы Orlen снизили поставки дизтоплива в Украину на 13% (26 тыс. т) до 179 тыс. т. в связи с тем, что с мая 2017 г. импорт ДТ из Польши был приостановлен. Следовательно, доля топлива НПЗ Orlen на украинском рынке сократилась в 8 до 6%.

Объем морских поставок ДТ в Украину остался на прошлогоднем уровне - 196 тыс. т. Через морпорты импортируется, в частности, туркменское, российское, греческое топливо.

Доля внутреннего производства снизилась с 13,5% до 13%. Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 11,6% (30,1 тыс. т) до 378,8 тыс. т. Отметим, что завод испытывает проблемы с реализацией бензинов, что не позволяет наращивать переработку нефти. Шебелинский ГПЗ произвел около 43 тыс. т топлива против 47,7 тыс. т в первом полугодии 2017 г.

Напомним, по итогам первого полугодия баланс рынка бензина сократился на 5,6% (-54,8 тыс. т) до 919,5 тыс. т. Потребление бензинов снижается из-за роста популярности сжиженного газа в качестве моторного топлива. Так по итогам первого полугодия рынок СУГ увеличился на 13,5% до 855 тыс. т.