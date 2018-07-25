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Цены на автогаз в розничных сетях 25 июля прекратили рост
12:29 25.07.2018 |
В период с 24 по 25 июля ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях «Фактор» и «Катрал» автогаз подорожал на 10 коп./л, - до 13,80 грн/л и 14,17 соответственно.
На станциях «Народна», WOG, «Нефтек», «Азовнефтепродукт» и Route 20 СУГ прибавил в цене 2-33 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 25 июля составила 14,07 грн/л (+1 коп./л).
Как сообщал enkorr, по данным «Консалтинговой группы А-95», розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет.
На цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста - увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.)..
Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти - с почти $80 до $72/барр. В «А-95» отмечают, что это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.
Стоимость автогаза на АГЗС на 25 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
14,08
|
0,00
|
Shell
|
14,12
|
0,00
|
SOCAR
|
14,49
|
0,00
|
Народна
|
13,95
|
0,33
|
UPG
|
13,90
|
0,00
|
WOG
|
14,34
|
0,02
|
Автотранс
|
13,48
|
0,00
|
Параллель
|
14,45
|
0,00
|
Авиас
|
13,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,94
|
0,00
|
KLO
|
14,45
|
0,00
|
Нефтек
|
14,60
|
0,10
|
Glusco
|
13,85
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,80
|
0,20
|
Chipo
|
13,46
|
0,00
|
ОККО
|
14,36
|
0,00
|
Route 20
|
14,45
|
0,05
|
Укрнафта
|
13,93
|
0,00
|
Фактор
|
13,80
|
0,10
|
Jazz Oil
|
13,79
|
0,00
|
Катрал
|
14,17
|
0,10
|
Род-Ник
|
14,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,07
|
0,01
|
|
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