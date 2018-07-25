Цены на автогаз в розничных сетях 25 июля прекратили рост

В период с 24 по 25 июля ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сетях «Фактор» и «Катрал» автогаз подорожал на 10 коп./л, - до 13,80 грн/л и 14,17 соответственно.

На станциях «Народна», WOG, «Нефтек», «Азовнефтепродукт» и Route 20 СУГ прибавил в цене 2-33 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 25 июля составила 14,07 грн/л (+1 коп./л).

Как сообщал enkorr, по данным «Консалтинговой группы А-95», розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет.

На цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста - увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.)..

Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти - с почти $80 до $72/барр. В «А-95» отмечают, что это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.

Стоимость автогаза на АГЗС на 25 июля 2018 г., грн/л: