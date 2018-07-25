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Нефть дорожает 25 июля на данных по запасам от API и в ожидании статистики от Минэнерго США
07:55 25.07.2018 |
Мировые цены на нефть растут в среду утром на фоне данных по запасам в США от Американского института нефти (API), а также в ожидании аналогичной статистики от Минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65% - до 73,92 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,29%, до 68,72 доллара за баррель.
С оптимизмом восприняли инвесторы данные API, согласно которым запасы нефти в США за неделю по 20 июля упали на 3,2 миллиона баррелей, хотя ожидалось сокращение только на 2,3 миллиона баррелей.
"Цены растут после того, как API сообщил о более масштабном сокращении запасов, чем ожидали аналитики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Теперь рынок ждет аналогичных данных позднее в среду от Минэнерго США. По прогнозам аналитиков, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,33 миллиона баррелей после роста на 5,8 миллиона баррелей неделей ранее.
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