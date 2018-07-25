Финансовые новости
- |
- 25.07.18
- |
- 02:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте 24 июля подорожали
18:54 24.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро в цене также не изменилось - 27.23 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 июля 2018 г. подорожал на 0.23% (3.0 коп/л) до 14.03 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.7%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|-0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|-0.01
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|-0.00
|0.02
|Сжиженный газ
|14.03
|13.00
|0.23
|3.35
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 24.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|14,09
|10,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|1,9
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,22
|19,6
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,81
|1,8
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,45
|0,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,39
|2,6
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,87
|2,1
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
24 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.39% (10 коп/л) до 25.26 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.38% (10 коп/л) до 26.23 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.49% (12 коп/л) до 23.76 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 17 июля по 24 июля 2018 г. увеличилась на 0.6%, или 141.7 грн/т, и находится на уровне 24603.36 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.6%, или 1523.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.26
|0.39
|-0.02
|-0.43
|Бензин А-95 евро
|26.23
|0.38
|-0.23
|-0.32
|Дизельное топливо евро
|23.76
|0.49
|-0.15
|0.19
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нафтогаз сообщил, когда заработает оператор украинской ГТС
|Как «крымская» вода напоила Херсонскую область
|Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства
|Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз сообщил, когда заработает оператор украинской ГТС
|Минфин повысил ставку по ОВГЗ в долларах до 5,4% за 7 мес. и 5,55% за 15 мес.
|Дефицит мощностей “Укрзалізниці” обойдется экономике потерей 4,8% ВВП в 2023 году - IMFgroup
|Бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте 24 июля подорожали
|Нефть перешла к умеренному росту 24 июля, Brent подорожала до $73,1 за баррель
|Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства
|ФГИ завел в электронную торговую систему первые 18 объектов «малой» приватизации
Это интересно
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло