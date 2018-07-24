Финансовые новости
- |
- 24.07.18
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на автогаз в сетях АЗС замедлили рост 24 июля
11:56 24.07.2018 |
В период с 23 по 24 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 2-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях Luxwen, Mango, Jazz Oil и «Катрал» автогаз подорожал на 20-40 коп./л, - до 13,99 грн/л, 13,55 грн/л, 13,79 грн/л и 14,07 грн/л соответственно.
На станциях AMIC, Shell и «Надежда» СУГ прибавил в цене 2-5 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 24 июля составила 14,07 грн/л (+2 коп./л).
Как сообщал enkorr, по данным «Консалтинговой группы А-95», розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет.
На цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста - увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).
«За май-июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных производств в РФ. Из-за повышения впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт СУГ. Эти процессы сказались на рынке всей Восточной Европы», - отмечает аналитик «А-95» Артем Куюн.
Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти - с почти $80 до $72/барр. В «А-95» отмечают, что это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.
Стоимость автогаза на АГЗС на 24 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
14,07
|
0,02
|
Shell
|
14,12
|
0,02
|
SOCAR
|
14,49
|
0,00
|
Народна
|
13,62
|
0,00
|
UPG
|
13,90
|
0,00
|
WOG
|
14,33
|
0,00
|
Автотранс
|
13,48
|
0,00
|
Параллель
|
14,45
|
0,00
|
Авиас
|
13,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,94
|
0,00
|
KLO
|
14,45
|
0,00
|
Luxwen
|
13,99
|
0,20
|
Glusco
|
13,85
|
0,00
|
Надежда
|
13,34
|
0,05
|
Chipo
|
13,46
|
0,00
|
ОККО
|
14,36
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,80
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,93
|
0,00
|
Mango
|
13,55
|
0,38
|
Jazz Oil
|
13,79
|
0,30
|
Катрал
|
14,07
|
0,40
|
Род-Ник
|
14,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,07
|
0,02
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев
|НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривны и время его обнародования
|Какое термобарическое оружие готовит для оккупантов украинская оборонка
|Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть перешла к умеренному росту 24 июля, Brent подорожала до $73,1 за баррель
|Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства
|ФГИ завел в электронную торговую систему первые 18 объектов «малой» приватизации
|Украина планирует выход на внешние рынки с облигациями в евро и гривнях - глава Минфина
|НБУ приветствует подписание многосторонней конвенции MLI
|Цены на автогаз в сетях АЗС замедлили рост 24 июля
Это интересно
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло
|Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710
|BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber