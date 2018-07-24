Цены на автогаз в сетях АЗС замедлили рост 24 июля

В период с 23 по 24 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 2-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сетях Luxwen, Mango, Jazz Oil и «Катрал» автогаз подорожал на 20-40 коп./л, - до 13,99 грн/л, 13,55 грн/л, 13,79 грн/л и 14,07 грн/л соответственно.

На станциях AMIC, Shell и «Надежда» СУГ прибавил в цене 2-5 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 24 июля составила 14,07 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщал enkorr, по данным «Консалтинговой группы А-95», розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет.

На цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста - увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).

«За май-июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных производств в РФ. Из-за повышения впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт СУГ. Эти процессы сказались на рынке всей Восточной Европы», - отмечает аналитик «А-95» Артем Куюн.

Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти - с почти $80 до $72/барр. В «А-95» отмечают, что это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.

Стоимость автогаза на АГЗС на 24 июля 2018 г., грн/л: