Финансовые новости
- |
- 24.07.18
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть перешла к умеренному росту 24 июля, Brent подорожала до $73,1 за баррель
14:46 24.07.2018 |
Нефтяной рынок перешел от снижения к умеренному росту во вторник в ожидании данных о запасах в США.
Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 EET вырос на $0,03 (0,04%) - до 73,09 доллара за баррель.
Стоимость WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 37 центов (0,55%) - до 68,26 доллара за баррель.
С начала месяца цены на нефть упали примерно на 8% на фоне опасений по поводу торговых конфликтов между США и Китаем, которые могут замедлить спрос на топливо в мире, а также по поводу увеличения предложения со стороны как стран ОПЕК, так и США.
Между тем представители Саудовской Аравии сигнализируют о том, что страна намерена внимательно следить за балансом спроса и предложения на рынке и воздерживаться от повышения нефтедобычи до уровня максимальной загрузки мощностей.
Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 EET. Эксперты в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев
|НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривны и время его обнародования
|Какое термобарическое оружие готовит для оккупантов украинская оборонка
|Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть перешла к умеренному росту 24 июля, Brent подорожала до $73,1 за баррель
|Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства
|ФГИ завел в электронную торговую систему первые 18 объектов «малой» приватизации
|Украина планирует выход на внешние рынки с облигациями в евро и гривнях - глава Минфина
|НБУ приветствует подписание многосторонней конвенции MLI
|Цены на автогаз в сетях АЗС замедлили рост 24 июля
Это интересно
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло
|Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710
|BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber