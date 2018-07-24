Нефть перешла к умеренному росту 24 июля, Brent подорожала до $73,1 за баррель

Нефтяной рынок перешел от снижения к умеренному росту во вторник в ожидании данных о запасах в США.

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 EET вырос на $0,03 (0,04%) - до 73,09 доллара за баррель.

Стоимость WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 37 центов (0,55%) - до 68,26 доллара за баррель.

С начала месяца цены на нефть упали примерно на 8% на фоне опасений по поводу торговых конфликтов между США и Китаем, которые могут замедлить спрос на топливо в мире, а также по поводу увеличения предложения со стороны как стран ОПЕК, так и США.

Между тем представители Саудовской Аравии сигнализируют о том, что страна намерена внимательно следить за балансом спроса и предложения на рынке и воздерживаться от повышения нефтедобычи до уровня максимальной загрузки мощностей.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 EET. Эксперты в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.

