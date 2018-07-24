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На рынке нефтепродуктов 23 июля отмечалось снижение цен на бензины и дизельное топливо в мелком опте
19:49 23.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л. Также без изменений осталась стоимость дизельного топлива евро - 27.23 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 июля 2018 г. подорожал на 0.46% (6.0 коп/л) до 14.00 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.6%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|0.00
|0.01
|Сжиженный газ
|14.00
|12.90
|0.46
|3.60
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 23.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,99
|0,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,85
|2,5
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,85
|10,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|14,03
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,79
|1,6
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,45
|36,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,36
|0,0
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,85
|0,5
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
23 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 3 коп/л до 25.16 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1 коп/л до 26.13 грн/л. Также снизилась цена дизельного топлива евро в мелком опте до 23.64 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 июля по 23 июля 2018 г. увеличилась на 0.4%, или 108.3 грн/т, и находится на уровне 24558.59 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 6.4%, или 1479.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.16
|-0.12
|-0.85
|-0.81
|Бензин А-95 евро
|26.13
|-0.04
|-1.09
|-0.70
|Дизельное топливо евро
|23.64
|-0.06
|-1.09
|-0.30
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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