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Рынок бензинов в І полугодии сократился на 6%
13:19 23.07.2018 |
По итогам первого полугодия баланс рынка бензина сократился на 5,6% (-54,8 тыс. т) до 919,5 тыс. т. Импорт за этот период снизился на 10%, а доля украинских НПЗ выросла с 41 до 43%. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования рынка.
Крупнейшим поставщиком бензинов на украинский рынок остаются белорусские НПЗ. В первом полугодии на них пришлось 417 тыс. т. При этом, по сравнению с первым полугодием 2017 г., белорусский импорт снизился на 12,6% (-60 тыс. т) и соответственно доля в балансе рынка сократилась с 49 до 45%.
Поставки литовского бензина на украинский рынок в І полугодии 2018 г. увеличилась на 22% (+4,2 тыс. т) - до 83 тыс. т. Доля литовского топлива в балансе рынка выросла с 7 до 9%.
Всего по итогам первого полугодия в Украину было импортировано 522,7 тыс. т бензинов против 579,3 тыс. т за аналогичный период прошлого года.
Кременчугский НПЗ, по оценкам «А-95», произвел 338 тыс. т бензинов, что на 0,5% больше, чем в первом полугодии 2017 г. Доля кременчугских бензинов на украинском рынке выросла в 34,5% до 36,8%. Напомним, что «Укртатнафта», управляющая НПЗ в Кременчуге, последнее время испытывает проблемы с реализацией бензинов. Это вынудило завод в начале июля снизить загрузку сырьем до объемов, близким к минимальным.
Шебелинский ГПЗ госкомпании «Укргаздобыча» в первом полугодии произвел 58,5 тыс. т бензинов, что на 8% меньше чем в аналогичный период 2017 г. Напомним, в июне УГД пошла на снижение дифференциалов по бензинам из-за обострения конкуренции с белорусским и кременчугским топливом. В итоге компания продала по годовым контрактам на 2018-2019 гг. 90,22 тыс. т А-92 с дисконтом 35/т и 6,24 тыс. т А-95 с премией $10/т. В госкомпании отмечают, что готовы нарастить объем выпуска бензинов. «Мы можем нарастить производство бензинов, но нас ограничивает потребление самого рынка. Поэтому готовы продать больше и опционом Продавца регулировать пики-спады производства», - говорил коммерческий директор компании Сергей Федоренко.
Как сообщал enkorr, по итогам 2017 г. рынок бензинов сократился на 8,6% - до 2 015 тыс. т. Согласно прогнозам «Консалтинговой группы А-95» по итогам текущего года рынок бензинов сократится на 8% - до 1 850 тыс. т. Ввиду сокращения рынка бензинов ужесточилась конкуренция за покупателя между «Укргаздобычей» и «Укртатнафтой».
Кременчугский НПЗ из-за проблем с реализацией бензина, в марте этого года инициировал введение квот на импорт топлива, а после отказа правительства обратился с просьбой снизить акциз на бензин с €213,5 за 1 тыс. л до €164 за 1 тыс. т и до €82 за 1 тыс. л повысить акциз на СУГ, рост потребления которого стал главной причиной сужения рынка бензинов.
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