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В период с 20 по 23 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 7-30 коп
11:38 23.07.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях Luxwen, «Автопорт» и «Татнефть-АЗС-Украина» автогаз подорожал на 30 коп./л, - до 13,79 грн/л, 14,50 грн/л и 13,80 грн/л, соответственно. На станциях «Укргаздобыча», Jazz Oil, и Glusco СУГ прибавил в цене 10 коп./л.
AMIC, Shell, UPG, «БРСМ-Нафта», KLO и Route 20 повысили цены на 7-26 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 23 июля составила 14,05 грн/л (+4 коп./л).
Как сообщал enkorr, по данным «Консалтинговой группы А-95», розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет.
На цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста - увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).
«За май-июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных производств в РФ. Из-за повышения впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт СУГ. Эти процессы сказались на рынке всей Восточной Европы», - отмечает аналитик «А-95» Артем Куюн.
Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти - с почти $80 до $72/барр. В «А-95» отмечают, что это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.
Стоимость автогаза на АГЗС на 20 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
14,05
|
0,07
|
Shell
|
14,11
|
0,15
|
SOCAR
|
14,49
|
0,00
|
Народна
|
13,62
|
0,00
|
UPG
|
13,90
|
0,20
|
WOG
|
14,33
|
0,00
|
Автотранс
|
13,48
|
0,00
|
Параллель
|
14,45
|
0,00
|
Авиас
|
13,91
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,94
|
0,18
|
KLO
|
14,45
|
0,26
|
Route 20
|
14,40
|
0,20
|
Glusco
|
13,85
|
0,10
|
Автопорт
|
14,50
|
0,30
|
Chipo
|
13,46
|
0,00
|
ОККО
|
14,36
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,80
|
0,30
|
Укрнафта
|
13,93
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
13,90
|
0,10
|
Jazz Oil
|
13,49
|
0,10
|
Luxwen
|
13,79
|
0,30
|
Род-Ник
|
14,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,05
|
0,04
|
|
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