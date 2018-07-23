Нефть к вечеру 23 июля замедлила подъем, Brent подорожала до $73,58 за баррель

Цены на нефть к вечеру в понедельник замедлили подъем, однако жесткий обмен мнениями между лидерами США и Ирана по-прежнему поддерживает рост рынка.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 кв увеличилась на $0,51 (0,70%) - до 73,58 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов контракт поднимался до $74,50 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,31 (0,45%) - до 68,57 доллара за баррель.

"В ближайшие месяцы Иран будет ключом к равновесию нефтяного рынка. Перспективы его экспорта затуманены неопределенностью после возобновления американских санкций", - считает аналитик нефтяного брокера PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани заявил, что необдуманные действия Штатов могут привести к невиданной войне. В ответ на это президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter написал заглавными буквами, что Ирану не стоит угрожать Штатам, поскольку могут наступить серьезные последствия, "которые испытали лишь немногие страны во всей мировой истории". В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Тегеран и призывает присоединиться к нему другие государства мира.

Британский профсоюз Unite, начиная с 23 июля, проведет серию из пяти 12-часовых и 24-часовых забастовок на платформах Total в Северном море - Alwyn, Dunbar и Elgin. Как ожидается, забастовки также немного поддержат рост нефтяных цен.

Вместе с тем, по мнению аналитиков Commerzbank, увеличение добычи ОПЕК наряду с разрастанием торговых конфликтов по всему миру станут "нейтрализующими факторами", которые не дадут нефти превысить недавние максимумы.