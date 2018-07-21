С 13 июля по 20 июля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте

В Украине с 13 июля по 20 июля 2018 г. отмечался колебание розничных цен на светлые нефтепродукты и удорожание сжиженного газа.

Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подорожал до 28.00 грн/л, бензин А-95 евро подешевел до 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало, стоимость которого составляет 27.23 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 3.63% (49.0 коп/л) до 13.93 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.00 23.00 0.00 0.02 Бензин А-95 евро 29.42 25.00 0.00 -0.02 Дизельное топливо Евро 27.23 23.79 0.00 0.01 Сжиженный газ 13.93 12.85 0.23 3.63





Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.07.2018 Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,99 0,0 29,49 0,0 27,99 0,0 13,99 80,0 ANP 26,95 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 13,83 80,7 GLUSCO 28,75 0,0 29,75 0,0 27,25 0,0 13,75 40,0 SHELL 29,85 0,0 30,85 -0,4 28,35 -0,4 14,03 40,9 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 10,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,00 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 13,77 82,4 Кло 28,69 0,0 29,39 0,0 27,49 0,0 14,09 40,0 ОККО 30,46 0,0 31,46 0,0 28,96 0,0 14,36 39,7 Укрнафта 27,00 0,3 28,00 0,0 26,00 0,0 13,84 85,2 Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 13 июля по 20 июля 2018 с.г. отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 снизились на 0.68% (17.0 коп/л) до 25.18 грн/л, бензин А-95 подешевел на 1.03% (27.0 коп/л) до 26.15 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.1% (26.0 коп/л) до 23.66 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 июля по 20 июля 2018 г. увеличилась на 2.2%, или 536.2 грн/т, и находится на уровне 24554.62 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.5%, или 1275.5 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 25.18 24.50 -0.05 -0.68 Бензин А-95 евро, грн/л 26.15 25.60 -0.08 -1.03 Дизельное топливо Евро, грн/л 23.66 23.00 -0.06 -1.07 Сжиженный газ, грн/т 24554.62 23000.00 2.23 2.23

Средняя мелкооптовая цена на автогаз: