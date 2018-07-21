Финансовые новости
- |
- 21.07.18
- |
- 00:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
С 13 июля по 20 июля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте
22:50 20.07.2018 |
В Украине с 13 июля по 20 июля 2018 г. отмечался колебание розничных цен на светлые нефтепродукты и удорожание сжиженного газа.
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подорожал до 28.00 грн/л, бензин А-95 евро подешевел до 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало, стоимость которого составляет 27.23 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 3.63% (49.0 коп/л) до 13.93 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|0.00
|0.01
|Сжиженный газ
|13.93
|12.85
|0.23
|3.63
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 20.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,99
|80,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,83
|80,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,75
|40,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|-0,4
|28,35
|-0,4
|14,03
|40,9
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|10,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,77
|82,4
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|14,09
|40,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,36
|39,7
|Укрнафта
|27,00
|0,3
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,84
|85,2
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 13 июля по 20 июля 2018 с.г. отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 снизились на 0.68% (17.0 коп/л) до 25.18 грн/л, бензин А-95 подешевел на 1.03% (27.0 коп/л) до 26.15 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 0.1% (26.0 коп/л) до 23.66 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 13 июля по 20 июля 2018 г. увеличилась на 2.2%, или 536.2 грн/т, и находится на уровне 24554.62 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.5%, или 1275.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|25.18
|24.50
|-0.05
|-0.68
|Бензин А-95 евро, грн/л
|26.15
|25.60
|-0.08
|-1.03
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|23.66
|23.00
|-0.06
|-1.07
|Сжиженный газ, грн/т
|24554.62
|23000.00
|2.23
|2.23
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине запустили новую единую базу данных оценки недвижимости
|Почему у Коломойского воюют с Порошенко «темниками» Кремля
|ICU сохранила прогноз роста ВВП в 2018 на уровне 3,5% при курсе гривны 28 UAH/USD на конец года
|Мировое соглашение с Газпромом возможно только по недавно поданным жалобам на сумму свыше $12 млрд, - Юрий Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине запустили новую единую базу данных оценки недвижимости
|Восемнадцать электронных площадок получили аккредитацию для проведения малой приватизации
|С 13 июля по 20 июля отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте
|Оборот розничной торговли Украины в I пол.-2018 вырос на 6,2% - Госстат
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине
|WTI перешла к снижению 20 июля на заявлениях Трампа, Brent стабильна у $72,6 за баррель
Это интересно
|Audi TT обновилась: один мотор и «ослабевшая» спортверсия
|Xiaomi Mi Max 3: фаблет с 6,9" экраном Full HD+ и мощным аккумулятором
|Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей
|Исследование: ожирение само по себе не увеличивает риск смерти
|Walmart и Microsoft объединились против Amazon
|Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 4,3 млрд евро
|Nokia X5: современная платформа с поддержкой ИИ, экран 19:9 и цена в 150 долларов