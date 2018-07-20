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Рост цен на автогаз близится к концу
14:27 20.07.2018 |
Розничные цены сжиженного газа в крупных сетях АЗС имеют потенциал роста до 14,50 грн/л, но для более ощутимого увеличения стоимости автогаза оснований нет. Об этом говорится в пресс-релизе «Консалтинговой группы А-95».
На цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста - увеличение цен в России, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).
«За май-июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных производств в РФ. Из-за повышения впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт СУГ. Эти процессы сказались на рынке всей Восточной Европы», - отмечает аналитик «А-95» Артем Куюн.
Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти - с почти $80 до $72/барр. В «А-95» отмечают, что это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.
«Разнонаправленная динамика цен в РФ и Европе уже сделала выгодными поставки с моря и через западную границу. Мы фиксируем активизацию импорта из Польши, а также морским транспортом. Ближе к августу в Украине исчерпаются существующие запасы автогаза и альтернативные источники поставок будут задействованы более активно», - считает А. Куюн.
Он добавляет, что комплекс факторов может привести к снижению цен в рознице в первой половине августа.
В «А-95» также подчеркнули, что даже с учетом заметного роста цены автогаз остается выгодным топливом. Так, по итогам I полугодия 2018 г. его потребление выросло относительно аналогичного периода 2017 г. на 13,5%, - до 855,5 тыс. т.
Аналитики также обращают внимание, что при всех неблагоприятных факторах в сезон пикового потребления рынок Украины продолжает сохранять устойчивость. Благодаря созданным запасам, на дефицит снабжения рынок отреагировал плавно и без паники.
В июле-августе 2017 г. из-за сбоя импортных поставок в Украине наблюдался резкий рост цен на автогаз, в результате которого его стоимость достигла 17 грн/л. Тогда основной причиной сбоя стали ремонтные работы на производствах в России и Беларуси, а также существенные ограничения по перевозке газа железной дорогой. «В июне 2018 г. поставки на рынок выросли на 40% относительно июня 2017 г. Очевидно, украинские трейдеры сделали верные выводы после прошлогоднего кризиса», - сообщили в «А-95».
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