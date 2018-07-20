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Средняя цена на автогаз превысила 14 грн
11:38 20.07.2018 |
В период с 19 по 20 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 2–36 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях SOCAR и «Параллель» автогаз подорожал на 30 коп./л и 36 коп./л, до 14,49 грн/л и 14,45 грн/л, соответственно. На станциях KLO и «Азовнефтепродукт» СУГ прибавил в цене 10 коп./л.
AMIC, Shell, группа «Приват», KLO, «Фактор» и Route 20 повысили цены на 2–31 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 19 июля составила 14,01 грн/л (+4 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 20 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,98
|
0,05
|
Shell
|
13,96
|
0,01
|
SOCAR
|
14,49
|
0,30
|
Народна
|
13,62
|
0,00
|
UPG
|
13,70
|
0,00
|
WOG
|
14,32
|
0,00
|
Автотранс
|
13,48
|
0,00
|
Параллель
|
14,45
|
0,36
|
Авиас
|
13,91
|
0,01
|
БРСМ-Нафта
|
13,77
|
0,00
|
KLO
|
14,19
|
0,10
|
Азовнефтепродукт
|
13,60
|
0,10
|
Glusco
|
13,75
|
0,00
|
Фактор
|
13,70
|
0,20
|
Chipo
|
13,46
|
0,00
|
ОККО
|
14,36
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,93
|
0,01
|
Mango
|
13,18
|
0,00
|
Jazz Oil
|
13,39
|
0,00
|
Route 20
|
14,20
|
0,31
|
Род-Ник
|
14,10
|
0,00
|
Средняя цена
|
14,01
|
0,04
|
|
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