Оптовые цены СУГ впервые со времен кризиса 2017 г. превысили 25 000 грн/т

Оптовые цены сжиженного газа на условиях поставки DDP превысили отметку 25 000 грн/т. Об этом свидетельствуют данные мониторинга оптового рынка СУГ «Консалтинговой группы А-95».

Предложение газа по цене 25 000 грн/т и выше были зафиксированы у четырех операторов рынка - «Надежды», «Автотранса», «УПК-Европлюс» и GT Group. В частности, «Надежда» предлагает газ по 25 000-25 100 грн/т в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях. «Автотранс» - в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Черновицкой. «УПК-Европлюс» установила цены 25 100 грн/т в Запорожской и Кировоградской областях, GT в Одесской, Николаевской и Херсонской областях предлагает СУГ на условиях DDP по 26 000 грн/т.

Средняя же цена газа по стране на условиях DDP составляют 24 780 грн/т. С начала месяца она выросла на 1 640 грн/т или 7%. Внутренние цены увеличиваются в ответ на удорожание импортного ресурса. По словам трейдеров, текущая средняя по июлю котировка СУГ на белорусско-польской границе составляет около $550/т, тогда как в июне она находилась на уровне $480/т.

В компании Orange LPG отметили, что текущий уровень цен делает импорт СУГ по морю экономически привлекательным. В то же время имеющийся профицит ресурса на рынке сдерживает рост морских поставок.

«К нам обращаются операторы рынка за проработкой поставок в южный регион. Пока рынок в профиците, однако в августе море должно пойти более активно», - отметил глава Orange Group Роман Румянцев.

Как сообщал enkorr, последний раз оптовые цены превышали отметку в 25 000 грн/т в середине августа 2017 г. в разгар кризиса на рынке СУГ. Напомним, в тот период оптовые цены достигали рекордных за всю историю наблюдения 30 000 грн/т, а розничные - 17 грн/л.

Напомним, баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) по итогам первого полугодия 2018 г. составил 855 тыс. т, что на 13,5% (101,6 тыс. т) больше аналогичного периода 2017 г. Такой же рост был зафиксирован по итогам первого полугодия 2017 г.