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Средняя цена автогаза 19 июля приблизилась к 14 грн/л
12:20 19.07.2018 |
В период с 18 по 19 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 2-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сетях ОККО и AMIC СУГ подорожал на 20 коп./л и 24 коп./л, до 14,39 грн/л и 13,93 грн/л, соответственно. На станциях «Автотранс», «Надежда», Chipo и «Нефтек» СУГ прибавил в цене 10 коп./л.
Shell, WOG, группа «Приват», KLO, «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Фактор» и «Род-Ник» повысили цены на 2-30 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 17 июля составила 13,95 грн/л (+9 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 19 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,93
|
0,24
|
Shell
|
13,94
|
0,15
|
SOCAR
|
14,19
|
0,00
|
Народна
|
13,62
|
0,00
|
UPG
|
13,70
|
0,00
|
WOG
|
14,10
|
0,02
|
Автотранс
|
13,48
|
0,10
|
Параллель
|
14,09
|
0,00
|
Авиас
|
13,91
|
0,05
|
БРСМ-Нафта
|
13,77
|
0,16
|
KLO
|
14,09
|
0,04
|
Кворум
|
13,99
|
0,14
|
Glusco
|
13,75
|
0,00
|
Надежда
|
13,29
|
0,10
|
Chipo
|
13,46
|
0,10
|
ОККО
|
14,39
|
0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,50
|
-0,06
|
Укрнафта
|
13,92
|
0,03
|
Фактор
|
13,50
|
0,30
|
Jazz Oil
|
13,39
|
0,00
|
Нефтек
|
14,50
|
0,10
|
Род-Ник
|
14,10
|
0,30
|
Средняя цена
|
13,95
|
0,09
|
|
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