Нефть дешевеет 19 июля на данных о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на фоне данных Минэнерго США о недельном росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 72,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,12%, до 67,67 доллара за баррель.

В четверг инвесторы отыгрывают новую статистику по запасам нефти в США. Накануне вечером Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 411,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали их снижения.

При этом как отмечают аналитики OANDA, мнение которых приводит агентство Рейтер, временно ограничить распродажи на сырьевом рынке помогают данные о запасах бензина в США, которые за неделю сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 1,3%, - до 235,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения показателя на 0,04 миллиона баррелей.

Кроме того, участники торгов обратили внимания на сообщения от ОПЕК о том, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 121%. В мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составлял 152%.