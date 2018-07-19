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На рынке нефтепродуктов 18 июля отмечалось падение цен на бензины в мелком опте
07:53 19.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 18 июля 2018 г. продолжился рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л. Также без изменений сохраняются цены и дизельное топливо евро - 27.23 грн/л. За сутки сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 18 июля 2018 г. подорожал на 1.66% (23.0 коп/л) до 13.80 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.9%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|0.01
|-0.00
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|-0.01
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|0.00
|0.03
|Сжиженный газ
|13.80
|12.85
|1.66
|3.53
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 17.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,45
|6,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,10
|1,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,55
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|13,80
|13,1
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,02
|2,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|13,99
|4,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,14
|15,5
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,04
|0,9
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
18 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.17% (4 коп/л) до 25.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.28% (-7 коп/л) до 26.22 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.39% (9 коп/л) до 23.70 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 11 июля по 18 июля 2018 г. увеличилась на 1.8%, или 432.7 грн/т, и находится на уровне 24457.18 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.5%, или 1281.5 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.22
|-0.17
|-0.91
|-1.02
|Бензин А-95 евро
|26.22
|-0.28
|-1.04
|-0.59
|Дизельное топливо евро
|23.70
|-0.39
|-1.29
|-0.72
Средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо евро:
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