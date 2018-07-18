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Автогаз в сети «Приват» 18 июля прибавил еще 60 коп
12:15 18.07.2018 |
В период с 17 по 18 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 10-60 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 58-61 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 13,86 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 13,89 грн/л.
На станциях Shell и Glusco автогаз подорожал на 25 коп./л, - до 13,81 грн/л и 13,75 грн/л, соответственно. На станциях Luxwen,, «Рур груп» и «Нефтек» СУГ прибавил 10 коп./л.
AMIC, SOCAR, «Народна», UPG, WOG, «Параллель», «Укргаздобыча» и KLO повысили цены на 6-50 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 17 июля составила 13,84 грн/л (+25 коп./л).
Как сообщал enkorr , 17 июля в сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 14-15 коп./л
Стоимость автогаза на АГЗС на 18 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
18 июл
|
+/-*
|
AMIC
|
13,69
|
0,24
|
Shell
|
13,81
|
0,25
|
SOCAR
|
14,19
|
0,20
|
Народна
|
13,62
|
0,38
|
UPG
|
13,70
|
0,50
|
WOG
|
14,08
|
0,12
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
14,09
|
0,24
|
Авиас
|
13,86
|
0,58
|
БРСМ-Нафта
|
13,61
|
0,00
|
KLO
|
14,05
|
0,06
|
Народна
|
13,62
|
0,38
|
Glusco
|
13,75
|
0,25
|
Нефтек
|
14,40
|
0,10
|
Chipo
|
13,33
|
0,00
|
ОККО
|
14,19
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
13,80
|
0,25
|
Укрнафта
|
13,89
|
0,61
|
Mango
|
13,02
|
0,24
|
Luxwen
|
13,49
|
0,10
|
Рур груп
|
13,89
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,80
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,84
|
0,25
|
|
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