Автогаз в сети «Приват» 18 июля прибавил еще 60 коп

В период с 17 по 18 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 10-60 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 58-61 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 13,86 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 13,89 грн/л.

На станциях Shell и Glusco автогаз подорожал на 25 коп./л, - до 13,81 грн/л и 13,75 грн/л, соответственно. На станциях Luxwen,, «Рур груп» и «Нефтек» СУГ прибавил 10 коп./л.

AMIC, SOCAR, «Народна», UPG, WOG, «Параллель», «Укргаздобыча» и KLO повысили цены на 6-50 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 17 июля составила 13,84 грн/л (+25 коп./л).

Как сообщал enkorr , 17 июля в сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 14-15 коп./л

Стоимость автогаза на АГЗС на 18 июля 2018 г., грн/л: