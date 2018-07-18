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Цена нефти снижается 18 июля на данных API о росте запасов в США
08:41 18.07.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API), который сообщил об увеличении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.07 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35%, до 71,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,36%, до 66,92 доллара за баррель.
По данным API, за неделю по 14 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 629 тысяч баррелей, или на 0,15%, до 405,233 миллиона баррелей, хотя ожидалось сокращение на 3,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 425 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,7 миллиона баррелей.
"Настроения на нефтяном рынке, судя по всему, находятся в переходной точке. Риски, связанные с возможной нехваткой предложения, подтолкнувшие котировки к 80 долларам за баррель в начале лета, уходят с повестки дня, уступая место опасениям перепроизводства", - говорится в обзоре аналитика рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстена Менке, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, по мнению эксперта, трейдеры по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг соглашения ОПЕК+. "Рынки будут следить за последствиями одностороннего нарушения Саудовской Аравией условий сделки ОПЕК+, поскольку оно может спровоцировать другие страны также увеличить добычу сверх одобренных в конце июня показателей", - отмечает Менке.
Согласно июльскому докладу ОПЕК, в июне организация выполнила венское соглашение примерно на 124% после майского показателя в 160%, снизив добычу к октябрю 2016 года на 1,572 миллиона баррелей в сутки - до 32,327 миллиона баррелей в день. При этом Саудовская Аравия в июне нарастила добычу нефти по сравнению с предыдущим месяцем на 405 тысяч баррелей в сутки - до 10,42 миллиона баррелей в сутки, в то время как согласно условиям сделки должна добывать не более 10,058 миллиона баррелей в сутки.
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