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На рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте
23:28 17.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 17 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.00 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене и составляет 27.23 грн/л.
Как сообщает Терминал, сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 17 июля 2018 г. подорожал на 0.47% (6.0 коп/л) до 13.58 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.00
|23.00
|0.01
|-0.04
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|-0.01
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|-0.00
|0.01
|Сжиженный газ
|13.58
|12.40
|0.47
|2.08
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 17.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,45
|6,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,10
|1,7
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,55
|0,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|0,0
|28,35
|0,0
|13,80
|13,1
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,02
|2,0
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|13,99
|4,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|14,14
|15,5
|Укрнафта
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,04
|0,9
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
17 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.43% (11 коп/л) до 25.27 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.48% (13 коп/л) до 26.29 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.45% (11 коп/л) до 23.80 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 июля по 17 июля 2018 г. увеличилась на 1.8%, или 426.5 грн/т, и находится на уровне 24450.25 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.9%, или 1370.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.27
|-0.43
|-0.66
|-1.00
|Бензин А-95 евро
|26.29
|-0.48
|-0.77
|-0.49
|Дизельное топливо евро
|23.80
|-0.45
|-0.81
|-0.58
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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