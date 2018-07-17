«Приват» повысил цены на СУГ 17 июля

В период с 16 по 17 июля большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 14-15 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 13,28 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 13,28 грн/л.

На станциях «Фактор» и «Азовнефтепродукт» автогаз подорожал на 20 коп./л, - до 13,20 грн/л и 13,70 грн/л, соответственно. На станциях «Нефтек», Route 20, «Рур груп» и «Кворум» СУГ прибавил 10 коп./л.

AMIC, Shell, UPG, ОККО и KLO повысили цены на 1-22 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 17 июля составила 13,59 грн/л (+7 коп./л).

Как сообщал enkorr, на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен на оптовом рынке объясняется повышением котировок импортного ресурса. По информации участников рынка, с начала июля средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла на $65/т выше по сравнению с июнем.

Стоимость автогаза на АГЗС на 17 июля 2018 г., грн/л: