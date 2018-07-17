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«Приват» повысил цены на СУГ 17 июля
13:30 17.07.2018 |
В период с 16 по 17 июля большинство сетей АЗС повысили цены на автогаз. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 14-15 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 13,28 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 13,28 грн/л.
На станциях «Фактор» и «Азовнефтепродукт» автогаз подорожал на 20 коп./л, - до 13,20 грн/л и 13,70 грн/л, соответственно. На станциях «Нефтек», Route 20, «Рур груп» и «Кворум» СУГ прибавил 10 коп./л.
AMIC, Shell, UPG, ОККО и KLO повысили цены на 1-22 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 17 июля составила 13,59 грн/л (+7 коп./л).
Как сообщал enkorr, на оптовом рынке цены на сжиженный газ за последний месяц выросли на 6% или на 1 330 грн/т. Рост цен на оптовом рынке объясняется повышением котировок импортного ресурса. По информации участников рынка, с начала июля средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла на $65/т выше по сравнению с июнем.
Стоимость автогаза на АГЗС на 17 июля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
Автогаз
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,45
|
0,04
|
Shell
|
13,56
|
0,01
|
SOCAR
|
13,99
|
0,00
|
Фактор
|
13,20
|
0,20
|
UPG
|
13,20
|
0,03
|
WOG
|
13,96
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,85
|
0,00
|
Авиас
|
13,28
|
0,15
|
БРСМ-Нафта
|
13,61
|
0,06
|
KLO
|
13,99
|
0,04
|
Азовнефтепродукт
|
13,70
|
0,20
|
Нефтек
|
14,30
|
0,10
|
Route 20
|
13,89
|
0,10
|
Chipo
|
13,26
|
0,00
|
ОККО
|
14,19
|
0,22
|
Рур груп
|
13,79
|
0,10
|
Укрнафта
|
13,28
|
0,14
|
Mango
|
12,78
|
0,00
|
Jazz Oil
|
13,39
|
0,00
|
Кворум
|
13,85
|
0,10
|
Род-Ник
|
13,80
|
0,00
|
Средняя цена
|
13,59
|
0,07
|
|
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