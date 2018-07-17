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Цена нефти корректируется 17 июля вверх после падения на опасениях роста предложения
08:49 17.07.2018 |
Цена нефти частично восстановила потери после падения на 4,6-5% днем ранее, которое было вызвано опасениями роста предложения на глобальном нефтяном рынке из-за возможного использования США стратегического резерва, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.20 EET стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 72,04 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,01%, до 67,06 доллара за баррель. В понедельник нефть марки Brent подешевела на 5%, ее цена опустилась ниже 72 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI уменьшалась на 4,49% и оставалась в районе 66,8 доллара за баррель.
"Рынок находится под давлением из-за потенциального выхода на него нефти из глобальных резервов", - приводит агентство Market Watch комментарий аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).
На прошлой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что чиновники США и других западных стран изучают возможность внепланового использования стратегического резерва, если наращивание добычи не предотвратит повышение цен.
Вместе с тем, встреча лидеров РФ и США не оказала какого-либо существенного влияния на нефтяной рынок. Инвесторы ожидали, что президент США Дональд Трамп будет настаивать на увеличении объемов нефтедобычи в России, чтобы снизить цены на "черное золото".
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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