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В Украине 16 июля отмечался рост цен на бензины А-92 евро и снижение на дизельное топливо в мелком опте
22:51 16.07.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 июля 2018 г. выросли розничные цены на сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 27.99 грн/л, бензина А-95 евро - 29.42 грн/л, дизельного топлива евро - 27.23 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 июля 2018 г. подорожал на 0.48% (7.0 коп/л) до 13.51 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.99
|23.00
|0.00
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|-0.01
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|27.23
|23.79
|0.00
|0.02
|Сжиженный газ
|13.51
|12.40
|0.48
|1.81
|Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 16.07.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,99
|0,0
|29,49
|0,0
|27,99
|0,0
|13,39
|20,0
|ANP
|26,95
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|13,08
|6,2
|GLUSCO
|28,75
|0,0
|29,75
|0,0
|27,25
|0,0
|13,55
|20,0
|SHELL
|29,85
|0,0
|30,85
|-0,4
|28,35
|-0,4
|13,67
|5,2
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,00
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,00
|5,4
|Кло
|28,69
|0,0
|29,39
|0,0
|27,49
|0,0
|13,95
|26,0
|ОККО
|30,46
|0,0
|31,46
|0,0
|28,96
|0,0
|13,99
|2,3
|Укрнафта
|27,00
|0,3
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|13,03
|3,8
|Бензин А-95 — ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 — ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ — ДСТУ 4047-2001.
6 июля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро и снижение на дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного больше - на 0.1% (2 коп/л) до 25.38 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 26.42 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного снизились в цене - на 0.1% (-2 коп/л) до 23.90 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 09 июля по 16 июля 2018 г. увеличилась на 1.8%, или 426.5 грн/т, и находится на уровне 24450.25 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 5.9%, или 1370.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.38
|0.08
|-0.12
|-0.57
|Бензин А-95 евро
|26.42
|-0.00
|-0.24
|-0.00
|Дизельное топливо евро
|23.90
|-0.07
|-0.18
|-0.15
Средняя мелкооптовая цена на автогаз:
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